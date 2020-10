Prestigeprojekt im Arenbergpark: Wiener Stararchitekten Coop Himmelb(l)au planen ersten Bau in der Stadt Salzburg

Neuer Anlauf für das Prestigeprojekt im Salzburger Arenbergpark. Es wäre der erste Bau von Coop Himmelb(l)au in der Welterbestadt.

Eine "Gebäudeskulptur" wollen die Eigentümer von Schloss Arenberg rund um die mächtige Eiche im Park errichten. Für ihr Prestigeprojekt in der Stadt Salzburg haben sie sich die Wiener Stararchitekten Coop Himmelb(l)au geholt, deren erster Bau in Salzburg es wäre. Die SN berichteten vor einem Jahr über die Pläne der Salzburg Stiftung der American Austrian Foundation, zuletzt ist es ruhig geworden um das Projekt in der Altstadtschutzzone I.

"In der Zwischenzeit hatten wir covidbedingt eine Pause. Jetzt haben wir ...