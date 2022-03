Prima la musica: 61 Sieger fahren zum Bundeswettbewerb

210 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen bei prima la musica teil. Die Siegerinnen und Sieger dürfen sich in Feldkirch mit anderen Musikern messen.

Der diesjährige Landeswettbewerb prima la musica fand in der Universität Mozarteum aufgrund der Corona-Regeln unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

210 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich der Jury in den Solo-Wertungen Gesang, Streich-, Tasten- und Zupfinstrumente sowie in den Kammermusik-Wertungen Blechblasinstrumente und "Ensemble kreativ" präsentiert. 61 Teilnehmerinnen und Teilnehmer qualifizierten sich für den Bundeswettbewerb, der vom 20. bis 31. Mai in Feldkirch ausgetragen wird.

Die begehrte Sonderwertung "Volksmusikensembles" fand heuer zum vierten Mal im Rahmen von prima ...