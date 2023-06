Prima la Musica: Pucher ist Bundessieger

Zahlreiche musikalische Talente aus dem Tennengau nahmen heuer am Bundeswettbewerb "prima la musica" teil. Zwei davon erreichten Gold.

"Prima la musica" ist der größte österreichische Jugendmusikwettbewerb und richtet sich an Kinder und Jugendliche, die Freude am Musizieren und musikalischen Wettstreit haben. Johannes Böhm aus Hallein trat in der Kategorie Kammermusik III an und holte den ersten Preis mit 100 Punkten. Er singt in der Jugendkantorei am Dom. Leiter des Nachwuchschores ist Gerrit Stadlbauer. Sebastian Breiteneder aus Puch gewann in der Kategorie Posaune IV-PLUS den Titel "Bundessieger" mit der höchsten Punkteanzahl in seiner Wertungsgruppe. Der 17-Jährige hat bei Dany Bonvin an der Universität Mozarteum Unterricht.

Vom Musikum Kuchl nahmen insgesamt sechs Schülerinnen und Schüler teil: Marina Peroutka (2. Preis, Oboe; Lehrerin: Roswitha Breinlinger, Begleitung: Markus Stepanek), Nadia Höpfner (Silber, Blockflöte AG I, Lehrer: Gerhard Lohinger, Begleitung: Stepanek), Nina Huber (Silber, Posaune AG I, Lehrer: Christian Hörbiger, Begleitung: Roswitha Huber), Maria Catarina Moisl (Silber, Blockflöte AG I, Lehrerin: Elisabeth Wirth, Begleitung: Markus Stepanek), Benjamin Nagl (Gold, Posaune AG I, Lehrer: Hörbiger, Begleitung: Elisabeth Nagl), David Unterberger (Bronze, Oboe AG II, Lehrerin: Breinlinger, Begleitung: Stepanek) und vom Musikum Hallein Lorenz Neuhuber (Silber, Schlagwerk AG I, Lehrer Henry Chou). Aus Abtenau war Max Rußegger dabei. Er erreichte mit dem Duo Lindenthaler (Kammermusik, III) wie auch das Trio Biondo (Kammermusik, IV) den zweiten Preis.

Insgesamt traten 82 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Land Salzburg beim Bundeswettbewerb an. Davon wurden 22 mit einem "1. Preis" ausgezeichnet.