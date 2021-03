Probenhaus für Tanz und Theater wird zügig vorbereitet

Der Amtsbericht für ein Haus der freien Szene ist auf den Weg zum Kulturausschuss.

Schneller als geplant hat Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) den Amtsbericht für das Probenhaus der freien Tanz- und Theaterszene in Gnigl-Nord am Donnerstag unterschrieben und somit auf den Weg in Richtung Kulturausschuss gebracht. Damit sei der Grundsatz formuliert, allerdings werde die Option auf ein Haus auf den Hannak-Gründen nur unter dem Vorbehalt erläutert, dass eine Einigung über die Miete erzielt werde, sagte Harald Preuner den SN.

Laut Amtsbericht basieren die Pläne für sieben Probenräume mit 600 Quadratmetern - davon ...