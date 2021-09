Produzent aus Unken dreht mit David Hasselhoff für neue TV-Serie

David Hasselhoff und Henry Hübchen stehen gemeinsam vor der Kamera. In einem Thriller mit viel Augenzwinkern. Produzent: Sigi Kamml.

Die SN berichteten bereits im März darüber. Jetzt ist es so weit. Für eine neue komödiantische TV-Serie namens "Ze Network" fiel die erste Klappe mit David Hasselhoff ("Knight Rider", "Baywatch") und Grimme-Preisträger Henry Hübchen. Ganz exakt handelt es sich um einen "Agententhriller mit rasanter Story, waghalsigen Wendungen und viel schwarzem Humor". Dem aus Unken stammenden Produzenten Sigi Kamml gelang damit eine Sensation. Er holt mit seiner Firma Syrreal Entertainment David Hasselhoff zurück in eine TV-Serie. Kammls in Berlin angesiedelte Firma ...