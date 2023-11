Protestantenvertreibung führte zur Verwaisung hunderter Höfe im Pongau

Die Protestantenvertreibung 1731/32 ist eines der dunkelsten Kapitel der Geschichte Salzburgs. Im Pongau führte die Emigration dazu, dass hunderte Bauernhöfe in der Region plötzlich leer standen. Der Leiter des Schwarzacher Bildungswerkes, Max Stürmer, hat sich intensiv mit der Geschichte auseinandergesetzt. Er spricht vom "Anfang vom Ende für das eigenständige Erzbistum Salzburg".

Der Salzleckerbrunnen am Marktplatz von Schwarzach erinnert an das Bekenntnis der Protestanten zu ihrem Glauben einige Monate vor ihrer Vertreibung.

Am 11. November 1731 wurde an den Pflegegerichten des Salzburger Fürsterzbistums der berüchtigte Emigrationserlass verlesen. Erzbischof Firmian verfügte darin, dass alle Protestanten Salzburg verlassen müssten. In der Folge mussten über 20.000 Menschen aus ihrer Heimat emigrieren. Grundbesitzer hatten dieser Anordnung binnen drei Monaten zu folgen, "Unangesessene" - also etwa Knechte oder Bergleute - mussten Salzburg sogar innerhalb von acht Tagen verlassen.

Die Folgen der Salzbund-Versammlung

Der Erlass des Erzbischofs war unter anderem eine Folge der Salzbund-Versammlung, die am 5. August in Schwarzach stattgefunden hatte. Rund 150 Protestanten aus dem Pongau und dem Pinzgau trafen sich dabei in einem örtlichen Wirtshaus. Zunächst besiegelten sie ihr Glaubensbekenntnis durch das Eintauchen eines Fingers in ein Salzfass, das am Tisch stand. Dieser sogenannte Salzleckertisch steht bis heute im Schwarzacher Gemeindeamt und am Marktplatz erinnert der Salzlecker-Brunnen an das historische Ereignis.