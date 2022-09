Prunkfoyer im Salzburger Palais Faber wurde aufwendig rekonstruiert

Im Zuge des Umbaus zum Hotel ließen die neuen Eigentümer die gründerzeitliche Eingangshalle wie zur Erbauungszeit ausgestalten. Am Tag des Denkmals zog das Vestibül viele Besucherinnen und Besucher an.

Am Tag des Denkmals konnten Interessierte am Sonntag einen Ausflug in die Salzburger Gründerzeit und in die Baugeschichte des prunkvollen Palais Faber an der Rainerstraße/Ecke Franz-Josef-Straße am Rand der Salzburger Altstadt unternehmen. Ehe das 1874 als Wohn- und Geschäftshaus errichtete Palais von 2019 bis 2022 zum Hotel Hyperion umgebaut wurde, brachte ein bauhistorisches Gutachten Erstaunliches ans Licht: Hinter der Gipskartonverkleidung im Eingangsfoyer waren Reste der prunkvollen Ausstattung aus der Erbauungszeit verborgen. Wie damals üblich war das Foyer im Stil der ...