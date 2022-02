Publikum entscheidetüber die Fortsetzung

Eine neue Theatergruppe aus Salzburg hat Dostojewskis Stück "Arme Leute" in das 21. Jahrhundert transformiert und bindet das Publikum aktiv ein.

Es ist eine relativ neue Form des Theaters, in dem crossmediale Techniken im Vordergrund stehen. "Wir sind schon sehr gespannt, ob und wie es angenommen wird", sagt Benjamin Blaikner. Der Sohn des bekannten Kulturschaffenden Peter Blaikner hat gemeinsam mit vier Kolleginnen und Kollegen eine neue Theatergruppe in Salzburg gegründet und wird in Kürze mit dem ersten Stück Premiere feiern.

"Während die einen in den pandemischen Monaten nur die Krise sahen, haben wir sie als Chance genutzt und das ...