Querschläger spielen für Pflegekräfte

Am 1. Juli soll das Solidaritätskonzert der Lungauer Kultband im "Oval" über die Bühne gehen.

Angesichts der dramatischen Situation in den Krankenhäusern haben sich die Querschläger rund um Frontmann Fritz Messner überlegt, was sie als Band und Musiker tun könnten, um ein Zeichen zu setzen. Dadurch entstand die Idee eines Unterstützungskonzerts für das betroffene Personal: "Um unsere große Wertschätzung für ihre Leistungen und ihren Einsatz in einer enorm herausfordernden Zeit auszudrücken und unsere Solidarität bezüglich ihrer Forderungen zu bekunden, werden wir ein Konzert speziell für die Pflegekräfte in Salzburger Krankenhäusern geben", sagt Fritz Messner.

