Rabbiner Schlomo Hofmeister: Eine liberale Stimme für mehr Toleranz

Salzburg hat keinen Gemeinderabbiner und ein stilles jüdisches Leben. Schlomo Hofmeister kümmert sich informell um die Jüdinnen und Juden.

Wenn Schlomo Hofmeister spricht, erklingt eine tiefe Stimmlage. Seine Aussagen sind bestimmt. Sein Sprechrhythmus ist ruhig und besonnen. Sein Kopf ist stets bedeckt, wie es sich für einen religiösen Juden gehört, wobei es nicht immer der Hut sein muss. Auch zur sportlichen Schildkappe, in Schwarz gehalten, greift er gerne. An Talent zur Selbstironie mangelt es dem gebürtigen Münchner nicht. Er setzt diese auch als rhetorisches Mittel ein, um kritische Dinge anzusprechen, die auf der gesellschaftlichen Bühne und in einer modernen ...