Radiofabrik: Zum 500. Mal schreit der Blues zum Salzburger Himmel

500 Sendungen "The Sky is Crying Blues Radio" von Gerd Hufnagel und Chris Holzer -

"Blues ist ein positives Lebensgefühl", sagen Chris Holzer und Gerd Hufnagel. Und Blues lasse sie nicht kalt. International ist Blues immer eine große Familie. Und den Beitrag für diese Familie leisten die beiden seit Juli 2001 im freien Sender Radiofabrik. Sie gehören damit zu den längstdienenden Akteuren des Senders. In dieser Woche moderierten sie ihre Sendung "The Sky is Crying Blues Radio" zum 500. Mal. Dazu haben sie sich auch Gäste eingeladen etwa die Musiker Stefan Schubert und Nane Frühstückl ...