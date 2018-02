Raphaela Edelbauer - Sprache schafft neue Realitäten

Der Rauriser Literaturpreis geht in diesem Jahr an die Wiener Autorin Raphaela Edelbauer für ihren grenzüberschreitenden Debütroman.

Das Erzählen ist ihr zuwider, das Theoretisieren zu öde, und was es mit der Wirklichkeit auf sich hat, bleibt ihr sowieso rätselhaft. Das unterscheidet Raphaela Edelbauer von ihren schreibenden Zeitgenossen, die sich ihrer Sache recht sicher sind und im Schreiben eine Wirklichkeit entwerfen, die sie für die Wahrheit nehmen. Das will Edelbauer nicht einleuchten, und so schreibt sie ein Buch, das ein wahrer Hybride ist.