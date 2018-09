Renovierte Orgel als "Star" beim Erntedankfest in Anthering

Anthering begrüßte zum traditionellen Erntedankfest am Sonntag auch den Erzbischof. Und hatte einen besonderen Grund zum Feiern: die renovierte Kirchenorgel.

"Vieles in unserem Leben nehmen wir als selbstverständlich hin und vergessen den Dank", sagte Erzbischof Franz Lackner in seiner Predigt. Dabei sei uns fast alles geschenkt - nicht selbst gegeben. Was auch auf die Antheringer Kirchenorgel zutrifft. Die wurde im vergangenen Jahr gereinigt, nachintoniert und gründlich gestimmt. Am Sonntag tönte sie in neuem Klang mit dem Antheringer Kirchenchor. Der Erzbischof weihte die sanierte Orgel und betonte: "Sie ist die altehrwürdigste und treueste Begleiterin beim Gottesdienst."

Erntedank - ein Fest mit langer Tradition

Der Erntedank gilt Gott für die Erde und ihre Früchte, für die Fülle an Früchten und Nahrungsmitteln, die er schenkt. Die Idee des Erntedankfests reicht in vorchristliche Religionen zurück. Schon im Judentum und in römischen Religionen feierte man im Herbst die lebensnotwendigen, reichen Gaben der Erde. Im Judentum wird beim Laubhüttenfest Gott für die eingebrachte Ernte gedankt. Es wird Ende September, Anfang Oktober, begangen. Das bei uns verbreitete Erntedankfest geht vermutlich auf römisches Brauchtum zurück, das bereits um das dritte Jahrhundert übernommen wurde. Erntedank wird in den meisten Gemeinden am letzten Sonntag im September oder am ersten Oktobersonntag gefeiert. Getreide, Früchte, Gemüse, Blumen und Brot werden zum Altar gebracht und während oder nach der Messe gesegnet. In manchen Pfarren werden die gesegneten Speisen an Bedürftige weitergegeben. Der Dank für die reichen Gaben wird in Gebeten und Liedern ausgedrückt. Vielfach werden Erntedankfeste mit Festessen und Tanz gefeiert, in ländlichen Gemeinden gibt es Jahrmärkte und mancherorts ist es Brauch, Strohpuppen auf den Feldern zu verbrennen.



Eine Krone zur Ernte

Blickfang bei vielen Erntedankfesten und vor allem -prozessionen ist die Erntekrone − ein Metallgestell in Form einer sogenannten Bügelkrone mit vier bis sechs Bögen. Es wird mit verschiedenen Getreidearten, Nüssen, Äpfeln, Blumen und Weintrauben geschmückt. Neben dem Korn sind die Trauben ein wichtiger Bestandteil der Erntedankgaben. Das Motiv der Weintrauben ist in der christlichen Kunst von großer Bedeutung. Die Trauben verweisen auf den Wein, den Jesus beim Letzten Abendmahl verwendete. Sie symbolisieren auch Jesus selbst, der in jeder Messfeier gegenwärtig ist. Zudem bezeichnen sie den Herbst. Aus Dankbarkeit für eine gute Ernte brachten die frühen Christen zum Gottesdienst Trauben mit, aus denen der Messwein gewonnen wurde.

Quelle: SN