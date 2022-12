Retten am Ende Spiel und Humor?

Das Kollektiv KOLLINSKI lässt das Publikum in seinem Science-Fiction-Spiel "Big Bang" die Welt neu sortieren. Premiere ist am 8. Dezember in der ARGEkultur.

SN/sw/zweiblatt.at, sabine heide Beim Weltuntergang hilft nur die Bar (v. l.): Tänzer Tomaž Simatovic, Musikerin Gudrun Plaichinger, Gamedesigner Florian Jindra und Schauspielerin Susanne Lipinski laden zum Spiel.