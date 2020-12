Rettung für Salzburger Musikalienhandlung

Im Sommer drohte noch die Schließung. Jetzt soll es für die "Mayrische" eine Zukunft an einem neuen Standort geben.

Während der Salzburger Festspielsommer heuer ein starkes Lebenszeichen für die Kultur setzte, drohte der einzigen Fachbuchhandlung für Noten und Musikalien im August das Aus. Entsprechend groß war die Betroffenheit in der heimischen Musikszene über die Nachricht, dass die Mayrische Musikalienhandlung in der Theatergasse spätestens mit Jahresende zusperren müsse. Zwei Petitionen zu ihrem Erhalt wurden gestartet.

Wenige Tage vor Weihnachten gibt es nun eine frohe Botschaft: "Die Mayrische Musikalienhandlung in Salzburg bleibt geöffnet", teilt der Wiener Musikverlag Universal Edition AG als Eigentümer mit. Es sei gelungen, "die endgültige Schließung des Geschäfts in Salzburg zu verhindern". Zwar werde der Standort in der Theatergasse wie geplant geschlossen. Im Frühjahr soll die Fachbuchhandlung jedoch am neuen Standort im Kunstquartier in der Bergstraße 12 neu eröffnen. "Besonders nach diesem für die gesamte Branche schwierigen Jahr bedeutet das eine große Erleichterung", sagt Geschäftsführer Stefan Ragg in einer Aussendung. Man freue sich auf einen Neuanfang im Jahr 2021.

Die Mayrische Musikalienhandlung besteht seit 1592 und ist "damit eine der ältesten bestehenden Musikalienhandlungen der Welt und eines der größten Fachgeschäfte für Musiknoten in Österreich", wird in der Mitteilung betont. Neben der zunehmenden Konkurrenz durch Onlineanbieter habe die Coronakrise auch die Situation des Musikalienhandels enorm erschwert. In Salzburg entfielen etwa Umsatzbringer wie die Internationale Sommerakademie für Musik der Universität Mozarteum. Mit dem künftigen Standort bleibe man nah an der Universität Mozarteum und damit an der wichtigsten Zielgruppe, sagt Standortleiter Christof Subklew.