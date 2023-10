Ribisel auf Abenteuerjagd

Stefanie Huber-Schnell stellt ihr Buch, das Kindern und Eltern beim Sprung in die Schule helfen soll, vor.

Als Ergotherapeutin weiß Stefanie Huber-Schnell, wie herausfordernd der Übergang vom Kindergarten in die Schule für den Nachwuchs und die Familie rundherum sein kann. Darum ist die St. Johannerin nun unter die Autoren gegangen.

"Mit dem Buch ,Silvester Ribisel lernt neue Tricks' macht die Vorbereitung auf die Schule Spaß", verspricht die Neo-Autorin. "Ich weiß, dass in der Zeit vor der Schule bei Eltern oft Fragen wie: Ist mein Kind schulreif, kann es so langem Unterricht folgen oder schafft mein Kind es überhaupt, so lange sitzen zu bleiben, im Kopf herumgehen. Doch mit der liebevollen Unterstützung durch die Eltern lässt sich alles meistern und das Buch soll dabei helfen."

Die gebürtige Pinzgauerin bewies bereits mit ihrer Dissertation über Fertigkeiten, die Kinder benötigen, um als schulreif zu gelten, dass sie eine wahre Expertin des Faches ist. Diese Expertise ließ Huber-Schnell auch ins Werk "Silvester Ribisel lernt neue Tricks" mit einfließen. ",Silvester Ribisel' ist eine Einladung, gemeinsam wertvolle Zeit zu verbringen, sei es beim Vorlesen oder beim Basteln. Der Fokus liegt auf Übungen, die vorschulische Fertigkeiten fördern. Diese Fertigkeiten sind wichtig, um beispielsweise den Stift in der Schule gut führen zu können, Tempo beim Schreiben aufzubauen oder die Zeile zu treffen. Durch die handwerklichen Aufgaben können die Ausdauer, das Durchhaltevermögen und das Selbstvertrauen gestärkt und die Frustrationstoleranz erweitert werden", erklärt Huber-Schnell weiter.

Im Buch erlebt Drache Ribisel gemeinsam mit seiner besten Freundin Frieda Banane zahlreiche Abenteuer. Sie probieren jede Menge neue, lustige Dinge aus: Sie spielen, sie basteln, sie backen Kuchen, sie helfen im Haushalt und sie geben sogar eine Zirkusvorstellung für ihre Eltern.