Riedl beobachtet Raumregeln und setzt diese künstlerisch um

Der Bad Ischler Bildhauer Franz Riedl präsentiert seit Kurzem in der Galerie Trapp in der Altstadt seine Einzelausstellung "Raumverwebung".

Franz Riedl setzt sich künstlerisch mit den Regeln im öffentlichen Raum auseinander. Bei Stadtwanderungen beobachtet der in Wien lebende Bildhauer, wie die unterschiedlichen Regeln aufeinander einwirken. Als Beispiel führt er bei dem Gespräch mit den Stadt Nachrichten das Tempelhüpfen von Kindern an. "Das sind Regeln, die sich über andere Regeln drüberschreiben", erzählt der 47-jährige gebürtige Bad Ischler. Kinder nehmen dabei keine Rücksicht auf Verkehrsmarkierungen und als Außenstehender gehe man wieder halb unbewusst auf die Kinderregeln ein und parke zum Beispiel nicht auf dem Tempelhüpfspielfeld.

In der Galerie Trapp ist gerade seine Ausstellung "Raumverwebungen" mit überwiegend Kartonarbeiten zu sehen. Durch die Abstraktion der Raumregeln komme er "irgendwann dahin, was man hier in den Kartonarbeiten sieht." An der Arbeit mit Papier gefalle ihm vor allem die Materialität. "Papier ist sofort warm und es bleibt so lebendig, es nimmt alles auf, aber es wird nicht steif dadurch". Sein Auslandsstipendium in Japan hat ihn zu den Arbeiten inspiriert. "Als Bildhauer geht man mit Papier natürlich wieder in die Zweidimensionalität" und das wollte Riedl aufbrechen. Indem er den Karton einschneidet und neu ordnet, entsteht daraus wieder etwas Skulpturales. Einerseits zerstöre er das Material dadurch, andererseits ordne es sich neu. "Es gibt ein Davor und Dahinter, es gibt ein Links oder Rechts dadurch. Es gibt den Schnitt, es gibt das Licht und es gibt den Schatten."

Die präzisen und fein wirkenden dreidimensionalen Papierarbeiten nehmen dabei auch direkten Bezug zu den Kanten des Papierbogens an sich. In seiner Einzelausstellung nimmt Riedl auch Bezug auf den Ausstellungsraum der Galerie Trapp. Mit Schnüren und Nägeln oder auch Eichenstreben kreiert er grafisch wirkende Wandarbeiten, die sich erst beim Näherkommen in ihrer Dreidimensionalität eröffnen. Die Ausstellung ist noch bis Samstag, 5. August, in der Galerie Trapp zu sehen.