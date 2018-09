Riesiges Gemälde wird von Salzburg nach Bonn gebracht

"Der Frühling" des Malers Hans Makart ist 3,7 mal 6,3 Meter groß.

"Der Frühling" von Hans Makart ist 1883 bis 1884 entstanden und nach dem Sattler-Panorama das größte Gemälde in der Sammlung des Salzburg Museum. Das Bild übersiedelt jetzt nach Bonn, wo es von 28. September 2018 bis 27. Jänner 2019 in der Ausstellung "Malerfürsten" zu sehen sein wird.

Die speziellen Herausforderungen für den Transport des Werkes liegen einerseits in seiner Größe selbst, andererseits auch am Lagerort in der Kunsthalle der Neuen Residenz. Da das Objekt weder durch Türen passt noch in den Aufzug des Treppenhauses kann das Gemälde nur in gerolltem Zustand transportiert werden. Makart war sich der Herausforderung des Transportes eines so großen Gemäldes wohl bewusst. Er konstruierte den Spannrahmen so, dass er gut und einfach transportfähig ist. Andererseits nahm er bei der Malerei Rücksicht und trug diese nur in dünnen Schichten auf, sodass die Gefahr des Springens und Abplatzens der Farbe beim Aufrollen der Leinwand gering ist. Allein das Abhängen des Bildes am Montag dauerte eineinhalb Stunden.

Quelle: SN