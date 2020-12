Rockhouse streamt neue Live-Konzerte: Wenn die lokalen Helden trotzdem strahlen

Vier Debütanten und ein leuchtendes Vorbild spielen Internet-Konzerte live aus dem Rockhouse.

Licht aus, Scheinwerfer an: Wenn Gustav und Lewin Lepka an diesem Freitag die Bühne im Rockhouse erklimmen, wird alles fast so sein, wie sie es sich für das erste Konzert ihrer eigenen Band vorgestellt haben. Nur der Jubel und die Zugaberufe müssen noch etwas warten: Das Publikum ist nicht im Saal live dabei, sondern im Netz. Trotzdem "wollen wir uns die Gelegenheit natürlich nicht entgehen lassen", sagt der 15-jährige Lewin. "Wir freuen uns darauf", ergänzt sein elfjähriger Bruder. Als Livestream wird das Debüt der Voice Breakers in der Reihe "Local Heroes" übertragen. Musikalisch ist das Jahr für das Quartett damit bisher ereignisreich: Eine Single wollten Lewin und Gustav mit ihren Freunden Zemmari Bloomfield und Bernhard Zenker im Mai aufnehmen. Geworden ist es ein Debütalbum, dessen zwölf Songs Aufbruchstimmung hören lassen und zugleich pophistorisch verwurzelt sind: Ihre Einflüsse, erzählen The Voice Breakers, kämen aus den Plattensammlungen der Eltern.

Wenn für junge Musiker in Salzburg zum ersten Mal die Scheinwerfer strahlen, hat das fast immer mit Robert Herbe zu tun. Seit Jahrzehnten gilt er im Rockhouse als heimliche Lichtgestalt. Für mehr als 200 Bands habe er auch bei den "Local Heroes" wohl schon die Bühnenbeleuchtung gemacht, erzählt Herbe. Seit einigen Jahren überlässt er den Pultplatz aber auch regelmäßig einem Kollegen und steht selbst auf der Bühne. Als Singer-Songwriter ist Herbe in der nächsten "Local Heroes"-Ausgabe (17. 12.) zu hören. Auch sein Auftritt wird gestreamt. Das Gefühl von Konzerten ohne Livereaktionen sei immer noch ungewohnt. "Aber es ist toll, dass im Rockhouse alles getan wird, um Musikern auch auf diese Weise professionelle Auftritte zu ermöglichen." Welche Songschreiber für ihn Strahlkraft besitzen? Von Leonard Cohen bis Ernst Molden gebe es eine Reihe an Musikern, die er bewundere, erzählt Robert Herbe. Bei seinen Auftritten kann er aber nicht zuletzt auch auf eigene leuchtende Erfahrungen zurückgreifen: "Auch, wenn ich meine Songs spiele, geht es mir darum, Atmosphären zu schaffen und Geschichten zu erzählen."