Bei dem traditionell im Anschluss an ein Konzert der Wiener Philharmoniker stattfindenden Empfang zur Mozartwoche teilten sich Samstagabend Maestro Daniel Barenboim und Rolando Villazón den Applaus. "Rolando, wo nehmen Sie stets Ihre gute Laune her?", fragte Wilfried Haslauer den künstlerischen Leiter Rolando Villazón. Im zweiten Jahr seiner Intendanz könne man längst nicht mehr von Vorschusslorbeeren sprechen, meinte der Landeshauptmann. "Ich bin heute im Publikum gesessen, habe Daniel Barenboim beim Dirigieren gesehen und habe mir gedacht ,Danke, dass ich so ein Genie als Freund habe'", erklärte Villazón. Barenboim betonte, für ihn sei ein Auftritt in Salzburg stets etwas Besonderes. Sein erstes Konzert habe er mit neun Jahren gegeben. "Wann das war, sage ich aber nicht. Sonst wüsste jeder, dass ich schon ziemlich alt bin." Die Wiener Philharmoniker begleiten seit 1956 die Mozartwoche, die heuer 47 Veranstaltungen umfasst und am Montag zu Ende geht.

Quelle: SN