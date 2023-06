Rotes Gold wird zum Geschenk für Leogang

Das Bergbau- und Gotikmuseum erhält eine spezielle, umfangreiche Dauerleihgabe.

Der jüngste Zuwachs zur Sammlung des Bergbau- und Gotikmuseums in Leogang ist so reich, dass nächstes Jahr damit eine Sonderausstellung bestritten wird, und das voraussichtlich in Kooperation mit dem Grünen Gewölbe in Dresden und der Nationalgalerie in Bratislava. Damit festigt das Pinzgauer Museum seine europäische Position. Dies gaben Ehrenobmann Hermann Mayrhofer und Kustos Andreas Herzog vom Leoganger Museum Ende der Vorwoche den SN bekannt, als sie von Achim Middelschulte ein kostbares Geschenk in Empfang genommen hatten: rund 80 goldene Stücke ...