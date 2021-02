Saalfelden: Bibliothekarinnen lesen Kindern online vor

Corona kann das Team der öffentlichen Bibliothek in Saalfelden nicht stoppen. Die Mitarbeiterinnen bleiben dennoch in Kontakt mit "ihren" Kindern.

Wenn die Kinder in Zeiten von Corona nicht zu den Vorlesenachmittagen in die öffentliche Bibliothek im Bildungszentrum Saalfelden kommen können, dann kommen die Geschichten eben zu ihnen nach Hause. Nach diesem Motto bieten die Bibliothekarinnen seit dem ersten Lockdown regelmäßig Online-Vorlesenachmittage für Kinder ab vier Jahren an.

Bibliothekarin Karin Reiter erzählt die Geschichte in der Bibliothek, die Kinder erleben das Leseabenteuer zu Hause vor dem Computer per Videokonferenz mithilfe der Onlineplattform Zoom. Im Anschluss wird die Geschichte mit ...