Saalfelden: Vorfreude auf ein besonderes Jazzfestival

63 Konzerte. Vierzig davon gratis. Musikfreunden verlangt das Jazzfestival Saalfelden Kondition ab. Warum? Erstmals dauert es eine ganze Woche. Zu beachten: Jazz gibt's heuer nur im Freien ohne Maske.

Das 41. Internationale Jazzfestival Saalfelden findet vom 16. bis 22. August statt.Erstmals dehnten es die Veranstalter auf eine ganze Woche aus. Intendant Mario Steidl: "Es gibt Konzerte in Sälen und ungewöhnlichen Indoor-Locations, im Freien vor beeindruckender Natur- und Bergkulisse, musikalische Wanderungen und Almkonzerte."

Neu ist eine musikalische Radtour zum Berggasthof Biberg. Sie trägt den Namen "We Bike Jazz" und findet in Begleitung der Formation "Birds against Hurricanes" statt. Das renommierte Festival steht trotz der enormen Anzahl von 63 ...