Sängerinnen und Sänger trotzten in der Salzburger Altstadt nass-kaltem Wetter

1500 Stimmen brachten bei der "Langen Nacht der Chöre" die Salzburger Altstadt zum Klingen. Das Resümee des Chorverbands: Die lange Vorbereitungszeit hat sich erneut mehr als gelohnt.

Treues Publikum – beim Konzert der Cantophonics in der Bibliotheksaula.

Cantophonics in der Bibliotheksaula

Der Rifer Vielklang in der Michaelskirche.

Die Lungauer Liedertafel begeisterte in der Säulenhalle des alten Rathauses.

Vom Carabinierisaal in der Alten Residenz über das Mozartkino und das Rupertinum bis zur Domkrypta: 1500 Stimmen ließen am Mittwochabend die Salzburger Altstadt erklingen - an 19 Standorten. Der Hintergrund: Der Chorverband Salzburg hatte erneut zur "Langen Nacht der Chöre" gebeten - und 66 Chöre aus Salzburg und der Umgebung folgten der Einladung gerne und mit viel Enthusiasmus. Der Abschluss fand traditionell im Innenhof von Stift St. Peter statt (im Bild rechts) - "getragen" von "Susi's Delight" und den "Cantophonics".

"Die Veranstaltung hat sich zum Publikumsmagneten entwickelt"

Landtagspräsidentin Birgitta Pallauf: "Die Veranstaltung hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wahren Publikumsmagneten entwickelt und trotzt allen Wetterkapriolen. Geboten wird die gesamte Breite der Chormusik vom Vokalensemble bis zum Gospelchor." Im Bild links oben: Die Lungauer Liedertafel in der Säulenhalle des alten Rathauses. Unten: Der Männerchor Kuchl im Gasthaus Goldene Kugel.

Begeistert vom Enthusiasmus der Sängerinnen und Sänger

Das Resümee von Dieter Schaffer, Präsident des Chorverbandes Salzburg: "Wir arbeiten vier Monate an der Vorbereitung. Wenn man aber dann das Ergebnis sieht und hört, ist man schlichtweg begeistert. Das ist eine Win-Win-Situation für alle - für die Sängerinnen und Sänger und auch für das Publikum."