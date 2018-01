Salzburg: Kulturforum Odeïon hat Betrieb eingestellt

Mäzen Peter Daniell Porsche kürzte wie angekündigt die Förderung. Das Geld fließt künftig in die Waldorfschule. Die Kulturstätte muss schließen.

Jazz-Weltstars wie Ralph Towner und Gonzalo Rubalcaba machten hier ebenso Station wie die heimischen Publikumslieblinge Lukas Resetarits und Miguel Herz-Kestranek. Nach knapp zehn Jahren ist das Odeïon Kulturforum Salzburg auf dem Gelände der Waldorfschule in Mayrwies Geschichte. "Wir haben den Kulturbetrieb eingestellt", bestätigt Geschäftsführer Manfred Bauer.

Mäzen Peter Daniell Porsche habe der Belegschaft am 9. Jänner mitteilen lassen, dass er die finanzielle Unterstützung einstellt. Viele der 23 Mitarbeiter im Haus dürften ihren Arbeitsplatz verlieren. "Porsche überlässt das Odeïon nicht seinem Schicksal", heißt es hingegen aus dem Umfeld des Financiers. Vielmehr habe er über eine Privatstiftung eine sechsstellige Summe für Odeïon und Waldorfschule zugesichert: "Wie das Geld verwendet wird, obliegt dem Trägerverein." Der Förderverein habe sich dann dafür entschieden, das Geld - Bauer spricht von 250.000 Euro - ausschließlich der Schule zukommen zu lassen.

Ohne die Finanzspritzen des Porsche-Urenkels hätte es das Odeïon in seiner heutigen Form nie gegeben. 2008 hat er dem Kulturforum zur Geburt verholfen. 2013 die finanzielle Unterstützung aber auf zwei weitere Jahre begrenzt. Dennoch hat der Mäzen bis Ende 2017 weitergezahlt - unter der Bedingung, dass die Geschäftsführung weitere Sponsoren an Land ziehe.

Das sei bei einem Haus, das derart eng mit dem Namen Porsche in Verbindung steht, nicht möglich gewesen, sagt Bauer. Er sieht das Odeïon dennoch als Erfolgsgeschichte: "Wir hatten im Vorjahr 30.000 Besucher - so viel wie noch nie." Ein Theaterstück am 2. Februar und ein Chorkonzert am 17. Februar werden noch veranstaltet, alle anderen Produktionen und Fremdveranstaltungen wurden abgesagt.

Kulturlandesrat Heinrich Schellhorn (Grüne) habe die Neuigkeit mit Bedauern registriert, sagt er auf SN-Nachfrage: "Wir sind grundsätzlich gesprächsbereit. Es hat sich aber bis jetzt noch niemand bei uns gemeldet." Bauer hingegen schildert, Schellhorn habe ihm bezüglich einer Förderung bereits im Vorjahr eine Absage erteilt.

Der Geschäftsführer hat übrigens einen laufenden Dienstvertrag bis zum 31. Dezember 2018 - und zwar als "Personalspende" von Peter Daniell Porsche.

(SN)