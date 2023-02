Salzburg Museum blickt in die Zukunft: Zimmereisen in die Sichtbarkeit

Salzburg Museum wird durch seine digitale Strategie auch im Netz immer besser sichtbar.

"Sichtbarkeit" ist ein Wort das Martin Hochleitner, Direktor des Salzburg Museum gern verwendet, wenn es um ein breites Angebot seiner Häuser für das Publikum geht. Und es ist, so viel wurde bei der Jahrespressekonferenz des Museums am Donnerstag schnell klar, nicht mehr allein die Sichtbarkeit in den analogen, gewohnten Ausstellungsräumen.

Das Salzburg Museums steigert seine Sichtbarkeit auch im virtuellen Raum. "Digitale Projekte, Aktivitäten und Maßnahmen werden für die Zukunft des Museums von großer Bedeutung sein", sagt Hochleitner. Aufgenommen ...