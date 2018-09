Das Salzburg Museum bringt das Jubiläumsjahr "200 Jahre Stille Nacht" auch in die Stadt. Die Ausstellung gestaltet sich angenehm reflektiert.

"Wir wollen zeigen, was es 1818 in Oberndorf nicht gegeben hat", sagt Kurator Peter Husty. Er steht vor einem Schaukasten, in dem Krippen und Weihnachtsschmuck aller Art zu sehen sind. Oder besser: nicht zu sehen sind. Denn der Kasten ist verdunkelt und erhellt sich mit jedem Tag, an dem das Weihnachtsfest näher rückt.