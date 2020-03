Salzburg stellt kostenlos Lesestoff zur Verfügung

Online-Bibliothek mit 20.000 Büchern und Zeitschriften ab sofort für alle gratis zugänglich.

Zu Hause bleiben, ist derzeit das Gebot der Stunde, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Damit das Daheimbleiben ein bisschen leichter fällt, macht das Land Salzburg seine gesamte digitale Bibliothek, die sogenannte Onleihe, bis Ende Mai 2020 für alle Salzburgerinnen und Salzburger kostenlos und einfach zugänglich. "Da gibt es eine Vielzahl an Büchern, aber auch Zeitschriften, Zeitungen, Hörbücher und vieles mehr", erläutert die für öffentlichen Bibliotheken zuständige Landesrätin Andrea Klambauer.

So können Bücher, Hörbücher, Filme und Zeitungen einfach auf Tablet, Smartphone oder eBook-Reader heruntergeladen werden. Das Angebot ist groß und umfasst alle Alters- und Interessengruppen. "Machen Sie auch die älteren Menschen in ihrer Umgebung telefonisch oder via Chat auf dieses Angebot aufmerksam. Viele benutzen bereits ein Tablet und haben mit diesem tollen Angebot eine sehr abwechslungsreiche Beschäftigung in diesen Wochen daheim," rät Landesrätin Andrea Klambauer.

Einfache Anmeldung

Normalerweise erfolgt eine Anmeldung für die Nutzung dieser Onleihe in den regionalen Bibliotheken. Dieses Prozedere wurde aber für die derzeitige Situation geändert. Die Anmeldung funktioniert nun wie folgt: Im Browser die Seite der Salzburger Bibliotheken (www.leseland.salzburg.at) öffnen, auf das Icon "Onleihe für alle" klicken und zur Anmeldung das nachfolgende Formular ausfüllen. Nach erfolgter Freischaltung erhält man eine E-Mail mit den persönlichen Zugangsdaten.

