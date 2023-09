Salzburger Adventsingen holt das abgesagte Jubiläumsstück nach

Bei traumhaftem Spätsommerwetter haben 17 Hirtenkinder mit ihren erwachsenen Künstlerkollegen und Betreuern diese Woche im Soderkaser auf der Loferer Alm wieder für das Adventsingen im Festspielhaus geübt. Zur Aufführung kommt das Stück "Fürchte dich nicht", das mittlerweile zum dritten Mal geprobt wird, aber noch immer nicht Premiere hatte

Der Gesamtleiter des Advent-singens Hans Köhl hat dieses Stück für das 75-jährige Jubiläum im Jahr 2021 geschrieben. Erstmals aufgeführt sollte es 2020 werden. Die Kinder begannen mit den Proben. Schon im Oktober mussten aber alle Veranstaltungen wegen der zweiten Coronawelle abgesagt werden. Im Jubiläumsjahr 2021 versuchte man es erneut. "Da waren wir inklusive der Kostüme fix und fertig. Das Bühnenbild im Festspielhaus war bereit. Dann kam für uns überraschend am Montag vor der Premiere wieder ein Lockdown." 2022 hätten dann alle Beteiligten ein neues Stück gebraucht. Also führte man "Schnee in Bethlehem" auf. Die Premiere von "Fürchte dich nicht" ist nun am 1. Dezember. Für die 17 Aufführungen gibt es rund 34.000 Karten, von denen etwa 80 Prozent verkauft sind. Man kann die Sitzplätze online über die Homepage des Adventsingens reservieren.

Für die 17 Hirtenkinder im Alter von acht bis 14 Jahre sind die tage auf der Alm eine Zeit intensiven Arbeitens. Köhl sagt, es sei erstaunlich, was die Kinder in dieser Zeit auf der Alm, in der sie ganz auf die Proben konzentriert und rund um die Uhr zusammen sind, weiterbringen. "Sie lernen voneinander. Die Erfahrenen helfen den Neulingen."

Zu verdanken hat man die Tage auf der Alm Georg Dürnberger. Als Köhl 2000 das Adventsingen übernahm, wollte er, dass die Hirtenkinder auf einer Alm das Hirtenleben kennenlernen. Viele kamen aus der Stadt, und hatten keine Ahnung. Köhl bekam den Rat, mit Dürnberger zu reden, der den Kaser 1998 neu erbaut hatte. Der Bau im kanadischen Stil mit Rundholz war neu auf der Alm, hat sich wegen der besseren Isolierung aber voll bewährt. Seit 2002 proben die Hirtenkinder dort. Heuer ist die Stimmung vor allem bei den Erwachsenen etwas getrübt, denn Dürnberger ist am Heiligen Abend 2022 kurz nach seinem 70. Geburtstag überraschend verstorben. Es war ein schwerer Schlag für die große Familie und für ganz Lofer. Heuer hat Köhl mit Dürnbergers Tochter Bettina alles besprochen.