Salzburger Adventsingen: Joseph Mohr wird zur Bibelfigur

Das Salzburger Adventsingen im Festspielhaus steht heuer ganz im Zeichen von "Stille Nacht".

Das Adventsingen und das Friedenslied verschmelzen auf der Bühne des Großen Festspielhauses: Zum 200-Jahr-Jubiläum von "Stille Nacht, heilige Nacht" wird das biblische Geschehen um Maria und Josef mit der Entstehungsgeschichte des Liedes von Joseph Mohr und Franz Xaver Gruber verbunden. Entstehen solle dem Lied entsprechend ein "schlichtes, stilles Erlebnis", erzählte Intendant Hans Köhl.

Wie man zwei Geschichten miteinander verbindet? Am Donnerstag wurden Einblicke in die Handlung gegeben: Joseph Mohr, der in Salzburg in St. Peter im Chor bei Michael Haydn gesungen haben dürfte, möchte mit seinen Kirchensingern die neue Messe, die "Deutsche", proben, doch das Orgelportativ ist gehörig verstimmt. Da die Sänger auch Spieler vom Schöffleut-Theater sind, beschließen sie das Weihnachtsspiel, mit dem sie auf Tournee gehen werden, zu proben. So wird Spielleiter Mohr zum Josef. Die Heilerin zu Maria, die Mesnerin zur Base Elisabeth, das Bettelweib erscheint als Engel für alle. Nach Jahren sind Elisabeth und Engel gemeinsam wieder Teil des Adventsingens.

Neben dem Jubiläumslied wird auch der traditionelle Andachtsjodler nicht fehlen. Auf der großen Bühne des Festspielhauses soll der historische Ortskern von Oberndorf entstehen.

Die Premiere des Adventsingens findet am 30. November statt - und ist besonders begehrt: Seit Juli sind alle 36.000 Karten der 16 Vorstellungen ausverkauft. Köhl rät, sich laufend über das Angebot zu erkundigen, gelegentlich kämen Karten retour.