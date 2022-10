Salzburger Adventsingen nimmt dritten Anlauf für die tausendste Aufführung

Für das Stück "Schnee in Bethlehem" im Großen Festspielhaus sind bereits 80 Prozent der Karten verkauft. Premiere ist am 25. November.

Weihnachten steht vor der Tür - zumindest für die Organisatorinnen und Organisatoren des Salzburger Adventsingens. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause soll am 25. November das Stück "Schnee in Bethlehem" im Großen Festspielhaus Premiere feiern. Laut Gesamtleiter Hans Köhl wäre es die tausendste Aufführung in der 75-jährigen Geschichte des Salzburger Adventsingens.

80 Prozent der Karten sind bereits verkauft

Bis 11. Dezember sind wieder 16 Aufführungen mit jeweils 2200 Zuschauerinnen und Zuschauern geplant. Heuer sind nur mehr wenige Karten zu haben. Der Grund ist der kurzfristige Lockdown im Vorjahr. "Wir haben angeboten, die Tickets zurückzuerstatten oder auf das nächste Jahr umzubuchen", sagt Stefan Sperr, der für die Tickets zuständig ist. Die Hälfte habe eine Umbuchung in Anspruch genommen, "und im Laufe des Jahres sind noch einmal 30 Prozent an Auslastung dazugekommen". Auch der Onlineshop werde sehr gut angenommen.

Schnee auf der Festspielbühne

Das Stück "Schnee in Bethlehem" wurde in einer anderen Version bereits 2015 beim Salzburger Adventsingen aufgeführt - dank neuer Regisseurin, neuer Schauspielerinnen und Schauspieler und neuer Kompositionen von Shane Woodborne erwartet die Besucherinnen und Besucher also ein "upgecyceltes" Stück. Der Schnee spielt nicht nur eine titelgebende Rolle, "es wird tatsächlich auf der Festspielbühne schneien", sagt Hans Köhl.

Adventsingen als Pendant zum "Jedermann"

Der Gesamtleiter sieht das Adventsingen übrigens entkoppelt von der Weihnachtsgeschichte: "Es geht um das Mysterium der Geburt als solches", erklärt Köhl. Damit sei das Adventsingen für ihn auch ein Pendant zum "Jedermann", der im Sommer auf der Festspielbühne aufgeführt werde. "Das beschäftigt alle Menschen: Wo komme ich her und wo gehe ich hin?"

Neue Regisseurin setzt Akzente

Als Schauspielregisseurin wurde heuer erstmals die gebürtige Kärntnerin Gerda Gratzer engagiert, die sich in den vergangenen Jahren intensiv der Theaterarbeit gewidmet hat - zuletzt mit dem Theater Mokrit im Lungau. "Das Zentrale ist für mich, die Plastizität der Figuren herauszuarbeiten. Dieses Kind ist für Maria und Josef ja nicht vorrangig ein Geschenk, sondern eine Challenge. Diese Diskrepanz zwischen Sollen und Wollen berührt das Publikum."

Adventsingen wird erstmals nicht vom Heimatwerk veranstaltet

Organisatorisch wurde das Salzburger Adventsingen auf neue Beine gestellt: Bisher wurde es vom Heimatwerk - einer Genossenschaft - veranstaltet. Mit Beginn des Jahres wurde die gemeinnützige Kulturwerk Salzburg GmbH gegründet, mit Hans Köhl als Alleingeschäftsführer. Das Adventsingen finanzierte sich bisher nur über die Ticketverkäufe. Erst im Vorjahr gab es öffentliches Geld aus dem Coronaschutzschirm. Den finanziellen Verlust durch die coronabedingten Absagen beziffert Köhl auf rund 700.000 Euro.