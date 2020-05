Salzburger Autokino startet mit John Travolta und Olivia Newton John

Auf dem Vorfeld des Salzburg Airport wurde Platz für 300 Pkw geschaffen. Die Leinwand misst 128 Quadratmeter. Es gilt das Motto: "First come, first serve." Hupen ist verboten. Und: Es gilt ein absolutes Rauchverbot.

John Travolta und Olivia Newton-John: Das Autokino am Vorfeld des Salzburger Flughafens startet am Donnerstag um 21 Uhr mit dem Filmmusical "Grease" (1978). In den nächsten Tagen folgen "Le Mans 66" (2019), "Alles steht Kopf" (2015), "Ich war noch niemals in New York" (2019) sowie "La Vérité - Leben und Lügen lassen" (2019).

Der Ton wird via App ins Autoradio übertragen

Die Leinwand misst 128 Quadratmeter (16 mal acht Meter). Am Vorfeld des Salzburg Airport - mit Blick auf den Untersberg - ist Platz für 300 Pkw. Die Zuweisung der Plätze erfolgt durch Parkordner nach dem Motto: "First come, first serve". Der Eintritt beträgt 32 Euro für alle Pkw-Insassen. Der Singlepreis liegt bei 24 Euro. Der Ton wird via App ins Autoradio übertragen. Autokino - beziehungsweise Autokonzert oder Drive-In-Theater - findet täglich bis zum 30. August statt - jeweils um 21 Uhr. Einlass ist 45 Minuten vor Beginn.

"Wir erleben gerade ein großes Revival der Autokinos"

"Mit dem Auto ins Kino und dann gemütlich sitzen bleiben und zusammen mit seinen Liebsten einen Lieblingsfilm schauen? Diese Idee in Salzburg zu realisieren löst bei vielen große Begeisterung aus. Das Konzept ,Autokino' fand in den 1930er Jahren in den USA seinen Anfang. Wir erleben jetzt ein großes Revival. Für mich ist alles neu. Ich bin sehr gespannt", sagt Initiatorin Elisabeth Fuchs, Dirigentin und Musikvermittlerin. Flughafen-Chefin Bettina Ganghofer ergänzt: "Die einzigartige Location Flughafen ist dafür wirklich prädestiniert."

Die Veranstalter empfehlen, Decken oder Ähnliches mitzunehmen

Kann man aus Begeisterung hupen? Grundsätzlich sei das Hupen nicht erlaubt, heißt es. Eventuell könne es bei Konzerten zu Ausnahmen im Bereich "Licht-Hupe ist Applaus/Morsezeichen" kommen. Das werde jeweils am Veranstaltungstag von den Künstlerinnen und Künstlern bekannt gegeben. Es müsse immer darauf geachtet werden, dass Anrainer oder der Flugverkehr nicht gestört seien. Das Auto darf während der Vorstellung nicht gestartet werden. Die Lösung: Die Initiatoren empfehlen, Decken oder Ähnliches mitzunehmen. Für Box-Einzel-WCs ist gesorgt. Auch eine Behinderten-Toilette ist vorhanden.

50 Prozent des Films gelten als magische Grenze

Was passiert, wenn es regnet? Die Veranstaltung findet grundsätzlich bei jedem Wetter - so auch Regen und leichtem Sturm - statt. Bei starkem Gewitter oder starken Windböen kann es zu einem Abbruch kommen. "Sobald 50 Prozent des Films gezeigt wurde, besteht kein Anspruch auf Geldzurückgabe. Sollte es zu technischen Gebrechen kommen, bleibt das Ticket für eine andere Veranstaltung gültig." Zum Autokino oder zum Autokonzert kann man nur mit dem Auto kommen - nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Kinder und Babies dürfen mitkommen - genauso wie Hunde. Für Raucher wird es "eng": "Es herrscht absolutes Rauchverbot auf dem gesamten Platz - so auch im Pkw." Programm und Tickes im Internet unter www.autokinosalzburg.at

Quelle: SN