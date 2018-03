Salzburger Ballettgala sorgte für Begeisterung

Die Leistungsschau der europäischen Ballett-Compagnien am Dienstagabend diente auch einem karitativen Zweck. Der gesamte Kartenerlös kommt der Salzburger AIDS-Hilfe zugute - dazu kamen am Abend zusätzliche Spenden in Höhe von rund 2300 Euro.

SN/slt/loeffelberger Das Landestheater-Ensemble (im Vordergrund Iure de Castro) präsentierte sich im Haus für Mozart unter anderem mit der Choreographie „Presente“. SN/slt/loeffelberger Márcia Jaqueline und Flavio Salamanka. SN/slt/loeffelberger Das Landestheater gab bereits einen Vorgeschmack auf Reginaldo Oliveiras Ballettfest „Balacobaco“ im Mai.