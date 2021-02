Salzburger brauen mit Musik: Songs, die dunkel schäumen

Welche Aromen hat Elektropop? Drei Brauer versprechen Bier mit Musikgeschmack. Das Salzburger Duo Mynth liefert den Sound dazu.

Dunkel? Geschmeidig? Intensiv? Und auch ein bisschen mysteriös? George Clooney schaute einst in einer Kaffeewerbung enttäuscht, als ihm dämmerte, dass zwei mögliche Verehrerinnen diese Qualitäten nicht an ihm bewunderten, sondern an ihrem Heißgetränk.

Solche Verwechslungen können bei Mario Fartacek und seiner Zwillingsschwester Giovanna nicht so leicht passieren. Die Eigenschaften, die den Songs des Salzburger Duos Mynth gern zugeschrieben werden, treffen in gleichem Maß auch auf das Bier zu, das Salzburger Brauer mit ausgeprägter Musikleidenschaft zum aktuellen Mynth-Album "Shades" ...