Salzburger DJs veranstalten digitale Vorsilvesterparty

Salzburger DJs organisieren am Abend vor Silvester eine digitale Party. Gäste können deren Auftritte live über das Internet verfolgen.

Eigentlich hätten Martin Mayr und Dominik Schönauer wie jedes Jahr eine Silvesterparty im Jazzit organisiert. Heuer ist das nicht möglich. Da keine Feier jedoch auch keine Lösung sei, veranstalten die Salzburger eine virtuelle Party. Acht Salzburger DJs legen am Vorsilvesterabend in ihren eigenen vier Wänden auf und streamen ihre Auftritte live über das Internet. Schönauer und Mayr organisierten in den Vorjahren etwa ein Mal im Monat eine Veranstaltung in Salzburg. "Die letzte Party im Jahr hat bei uns eine besondere ...