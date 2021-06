Salzburger Festspiele bringen Kunst und Kultur in die Schulen

Erstmals bieten die Salzburger Festspiele heuer einwöchige Projekte an Schulen im ganzen Bundesland an. 39 Workshops finden statt. In der Volksschule Adnet wird getanzt.

"Was macht wirklich glücklich?" Tänzerisch und mit Gesang beschäftigen sich die Kinder aus der 4b der Volksschule in Adnet seit Montag mit dieser Frage. Täglich sind in der Schule die Tanzpädagogen Lara Lubienski aus Wien und Sebastian Kim Youngung aus Salzburg zu Gast, um gemeinsam mit den Kindern den "Tanz im Glück" zu erarbeiten. Die Mädchen und Buben sind mit Freude bei der Sache. Dank der neuerlichen Lockerung der Corona-Maßnahmen können sie das Stück am Donnerstag sogar vor einigen Eltern ...