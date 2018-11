Valery Tscheplanowa folgt 2019 auf Stefanie Reinsperger. Tobias Moretti erhält als Jedermann familiäre Unterstützung.

Wie die SN am Dienstagabend aus gut informierten Kreisen erfuhren, wird bei den Salzburger Festspielen 2019 eine neue Buhlschaft an der Seite von Tobias Moretti im "Jedermann" spielen: Valery Tscheplanowa verkörpert im kommenden Festspielsommer die prestigeträchtige Rolle am Domplatz. Die Deutsch-Russin, Jahrgang 1980, folgt Stefanie Reinsperger nach.