Der Prospekt für 2021 wird gedruckt.

"Wir hoffen doch alle, dass wir mit den Impfungen die Pandemie vertreiben können", teilt das Direktorium der Salzburger Festspiele am Sonntag den Stammkunden mit. So sei zu wünschen, "dass 2021 ein Festspieljahr wird (...) "mit Freunden aus aller Welt". Produktionen in Oper, Theater und Konzert, die 2020 geplant gewesen wären, sollen 2021 aufgeführt werden. 70.000 Prospekte seien in Druck, am 10. Dezember werde das Programm auf der Website freigeschaltet.