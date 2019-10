Salzburger Festspiele sind "Festival of the Year"

Zeitschrift "Musical America" wird Anfang Dezember den Preis verleihen.

Die Fachzeitschrift "Musical America" habe die Salzburger Festspiele soeben als "Festival of the Year" ausgezeichnet. Die teilte das Direktorium der Salzburger Festspiele am Mittwoch mit. Die "Musical America Awards" werden zum 59. Mal vergeben. Die Preisverleihung findet Anfang Dezember in der Carnegie Hall in New York statt; Präsidentin Helga Rabl-Stadler und Intendant Markus Hinterhäuser würden dabei sein.

Dazu passe, dass am 27. Dezember die Premiere von "Wozzeck" an der Metropolitan Opera in New York herauskomme. Diese Inszenierung von William Kentridge aus dem Jahr 2017 ist eine Koproduktion mit den Salzburger Festspielen.

Quelle: SN