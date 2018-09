Salzburger FH-Studierende gewannen britischen Filmpreis

Das Abschlussprojekt für das Bachelorstudium Multi Media Art wurde beim "New Renaissance Festival" ausgezeichnet.

Eine Gruppe von Studierenden der Salzburger Fachhochschule hat beim "New Renaissance Festival" in London einen Preis abgeräumt: Ihr Film "Pale Blue Me" wurde als bester experimenteller Kurzfilm ausgezeichnet. Den Streifen produzierten sie für ihr Abschlussprojekt im Rahmen des Bachelorstudiums Multi Media Art. Für die FH war es heuer bereits die zweite Auszeichnung. Im Mai gewannen Studierende für einen Werbespot einen Preis bei den Internationalen Wirtschaftsfilmtagen in Wien.

Dreharbeiten in Wien

"Pale Blue Me" wurde in einer Wohnung in Wien gedreht und ist eine Mischung aus Realfilm, visuellen Effekten sowie 2D-Animationen. Der zehnminütige Beitrag handelt von einer jungen Frau, der die Fotografie "Pale Blue Dot" in die Hand fällt - ein bekanntes Foto der Erde, aufgenommen aus dem Weltall von der Raumsonde Voyager 1. Dieses bildliche Erkenntnis löst ein Gefühl der Belanglosigkeit, heißt es in der Zusammenfassung der Studierenden. Die Frau versucht in der Folge, ihre Bedeutung im Universum zu steigern. Der Kurzfilm soll laut den Nachwuchs-Filmschaffenden vor allem junge Menschen ansprechen, die ihren Platz noch nicht gefunden haben und Schwierigkeiten haben, Anschluss zu finden.

Für die Regie verantwortlich waren Theresa Haas und Maurice Miller.

Die Freude über die Auszeichnung war naturgemäß groß. "So ein Preis ist für uns natürlich gut, weil der Film dann von einem Publikum gesehen wird", sagt Haas. Außerdem sei es nützlich, um sich einen Namen in der Branche zu machen. Das Festival in London dürfte jedenfalls dazu beitragen. "Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir nur bei Festivals einreichen, die man auch kennt", meint Haas. 70 Filme waren bei der heurigen Ausgabe der Veranstaltung zu sehen.

Von Puch-Urstein nach London

Haas und Miller, die nicht nur gemeinsam Regie führten, sondern auch privat ein Paar sind, haben den Preis am 26. August in London entgegengenommen. Dort wollen die beiden 23-jährigen Oberösterreicher sesshaft werden: Haas beginnt ein Masterstudium in der britischen Hauptstadt, Miller arbeitet für eine Filmfirma, die auf visuelle Effekte spezialisiert ist.

Quelle: SN