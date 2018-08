Salzburger Filmemacherin schickt "Gruß vom Krampus"

Bei ihnen funkte es in New York - bei einer Kulturreise. Die Kunst begleitet Rishelle und Otmar Wimmer seit jeher. 1993 gründeten sie die Drei-Seen-Galerie und holten bildnerische Künstler in den ehemaligen …

Chronik

Ein verbotenes Überholmanöver hat am Freitag kurz nach 5 Uhr in Henndorf ein Menschenleben gefordert. Ein in Oberösterreich lebender 56-jähriger Kroate hatte laut Polizei auf der Wiener Bundesstraße (B1) in …