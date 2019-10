Salzburger Fußballbullen sorgten für großes Kino im Großen Festspielhaus

Die Mannschaft des FC Red Bull Salzburg beehrte das Konzert "Best of Hollywood" bei den Salzburger Kulturtagen. Das Mozarteumorchester und der Chor des Musischen Gymnasiums ließen die Champions-League-Hymne für die Europacup-Helden erklingen.

Am Platz ist Zlatko Junuzovic der Chef. Als der Mittelfeldregisseur des FC Red Bull Salzburg mit seinen Teamkollegen die Bühne des Großen Festspielhauses erklomm, lag es auch an ihm, die Zugabe auszuwählen: "Fluch der Karibik". Der Überraschungsauftritt am Ende des ...