Salzburger Geigerin räumt ab

Chiara Sannicandro errang beim Brahms-Wettbewerb gleich zwei Preise.

Lieben Sie Brahms? Die Antwort fällt Chiara Sannicandro nicht schwer. "Ich fühle mich bei dieser ausdrucksstarken Musik einfach zu Hause, ob nun den Violinsonaten oder auch der Kammermusik", erzählt die 22-Jährige. Die Salzburger Geigerin feierte ihren bislang größten Erfolg im Feriendomizil des deutschen Komponisten, am Wochenende wurde sie beim renommierten Brahms-Wettbewerb in Pörtschach am Wörthersee mit dem 2. Preis ausgezeichnet. Beim abschließenden Galakonzert konnte sie noch die Zuhörer für sich gewinnen und errang den Publikumspreis.

Die Coronapandemie hat ...