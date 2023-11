In Stadt und Land Salzburg beginnen volksmusikalische Adventsingen. Ein exzellentes Beispiel gibt der HirtenAdvent.

Szene aus „Da hat vor dem Stall da Äpfibam bliaht“ des Hirtenadvents in der Großen Aula.

Szene aus „Da hat vor dem Stall da Äpfibam bliaht“ des Hirtenadvents in der Großen Aula.

Szene aus „Da hat vor dem Stall da Äpfibam bliaht“ des Hirtenadvents in der Großen Aula.

Szene aus „Da hat vor dem Stall da Äpfibam bliaht“ des Hirtenadvents in der Großen Aula.

Szene aus „Da hat vor dem Stall da Äpfibam bliaht“ des Hirtenadvents in der Großen Aula.

Szene aus „Da hat vor dem Stall da Äpfibam bliaht“ des Hirtenadvents in der Großen Aula.

Szene aus „Da hat vor dem Stall da Äpfibam bliaht“ des Hirtenadvents in der Großen Aula.

Szene aus „Da hat vor dem Stall da Äpfibam bliaht“ des Hirtenadvents in der Großen Aula.

Szene aus „Da hat vor dem Stall da Äpfibam bliaht“ des Hirtenadvents in der Großen Aula.

Szene aus „Da hat vor dem Stall da Äpfibam bliaht“ des Hirtenadvents in der Großen Aula.

Was schenken wir, wenn wir nichts haben? Alle Jahre wieder stellen sich die Hirten diese peinliche Frage und wissen stets eine Antwort: Musik! Also Jodler oder Wiegenlied? Oder ein zartes Saitenmusikstückerl? Nein, so müde wird das Jesuskind schon nicht sein! ...