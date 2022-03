Salzburger Kasperl ist herausgeputzt

SN-Leser haben der wichtigsten Figur im Marionettentheater gesunde Gelenke und neues Gewand geschenkt.

Ein Hilferuf in den "Salzburger Nachrichten" hat genügt, um dem lädierten Salzburger Kasperl eine Gesundenuntersuchung samt Ersatz der mehrfach geflickten Hose und des vergilbten Jankers zu ermöglichen. Rund 5000 Euro an Spenden sind eingegangen, als der Künstlerische Direktor des Salzburger Marionettentheaters, Philippe Brunner, und die Kaufmännische Leiterin Susanne Tiefenbacher Ende Juli 2021 zum 50-Jahr-Jubiläum im Haus an der Schwarzstraße einen Wunsch ausgesprochen haben: Bitte dem Larifari helfen!

Dank großzügiger SN-Leser durfte er auf Kur: An Gelenken wurden Scharniere ...