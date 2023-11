Einen "Kuhtittal"-Adventkranz hat Künstler Norbert Jürgen Fux entworfen. Die Zitzen fungieren als Kerzen. Ein Exemplar kostet 150 Euro.

Mit seinem Unimog ist der aus Anif stammende Künstler Jürgen Norbert Fux nicht zu übersehen: Der 48-Jährige befindet sich seit Kurzem auf Roadshow am Weihnachtsmarkt in Hellbrunn, am Samstag dann beim Adventmarkt in Hallein. Mit im Gepäck hat er seine ...