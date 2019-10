Renaud Capuçon zählt zu den großen Geigern unserer Zeit. Im Konzertzyklus der Salzburger Kulturvereinigung im Großen Festspielhaus brilliert der Franzose mit Edward Elgars Violinkonzert.

Kaum ein Spitzengeiger beehrt Salzburg so regelmäßig wie Renaud Capuçon. Sieben Mal gastierte der Franzose allein in den vergangenen zehn Jahren bei den Salzburger Festspielen, präsentierte sich in wechselnden Rollen als Solist oder Kammermusiker in unterschiedlichen Formationen. Im Abo-Zyklus der ...