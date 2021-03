Salzburger Kulturvereinigung plant Österreich-Woche

Im Oktober gastieren Orchester aus Innsbruck, Linz und St. Pölten im Großen Festspielhaus. Im Mai hofft der Salzburger Konzertveranstalter auf Konzerte mit den Stargästen Michael Köhlmeier und Peter Simonischek.

Ganz in Rot-Weiß-Rot erstrahlt im Herbst das Große Festspielhaus. Das Tiroler Symphonieorchester, das Bruckner Orchester Linz und das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich werden in der Mozartstadt gastieren. Das Mozarteumorchester beschließt mit einem Heimspiel die "Woche der österreichischen Orchester". Das gab die Salzburger Kulturvereinigung am Mittwoch bekannt. "Die Corona-Pandemie hat zur Vernetzung unter den österreichischen Orchestern geführt", sagte Intendant Thomas Heißbauer.

Unter den Dirigenten ist Oksana Lyviv, die im Sommer als erste Frau in Bayreuth dirigieren soll. Sie wird mit dem Tiroler Symphonieorchester in Salzburg gastieren. Zum Abschluss richtet die Salzburger Kulturvereinigung einen Österreichischen Orchestertag aus, eine Podiumsdiskussion im Saal der Salzburger Nachrichten (Moderation: Hedwig Kainberger) rundet den Austro-Schwerpunkt ab.

Im Jahr 2020 bestimmte die Corona-Pandemie das Programm: Von 82 geplanten Veranstaltungen mussten 23 abgesagt werden. "Wir hatten eine Million Euro weniger Einnahmen", sagte Präsident Hans Schinwald. Der Rückgang der Abonnements betrug 24 Prozent. Die Eigenwirtschaftlichkeit lag bei 69 Prozent, in normalen Jahren würde diese bei 97 Prozent liegen.

Der traditionelle Start des Abo-Zyklus wurde von Mai in den September verschoben. "Wir können nicht sagen, ob es über die Fix-Abos hinaus ein Kartenkontingent gibt", sagte Geschäftsführerin Josefa Hüttenbrenner.

Man hoffe aber, im Mai mit zumindest 1000 Besuchern starten zu können.

Im Sommer soll die Jubiläumsproduktion zum 50-jährigen Bestehen des Salzburger Straßentheaters, "Der Diener zweier Herren", nachgeholt werden.

Ein symphonisches Großprojekt ist für den Saisonstart Ende September geplant: Das Mozarteumorchester wird gemeinsam mit dem Salzburger Bachchor und dem Festspiele- und Kinderchor Gustav Mahlers Dritte aufführen. Als Einstimmung werden zwei Ausflüge an den Attersee angeboten, der Gustav Mahler zur Komposition inspirierte.

Bei den Salzburger Kulturtagen im Oktober wird der Puppenspieler und Regisseur Nikolaus Habjan sich in seiner dritten Leidenschaft, dem Kunstpfeifen, präsentieren. Ein Galakonzert des Salzburger Chorverbands soll Hunderte Chorsänger auf der Bühne des Großen Festspielhauses versammeln.