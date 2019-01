Salzburger Landestheater - warum Intendant von Maldeghem nach Köln geht

Der Intendant des Salzburger Landestheaters, Carl Philip Maldeghem, macht einen Karrieresprung. Ab August 2021 wird er das Schauspielhaus Köln leiten. Dies gaben die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, die Kulturdezernentin Susanne Laugwitz-Aulbach (beide parteilos) und der künftige Intendant am Donnerstag in einem Pressegespräch in Köln bekannt.

SN/salzburger landestheater Carl Philip von Maldeghem