Salzburger Mozartwoche findet digital statt

Die 2021er-Ausgabe der Mozartwoche wandert ins Netz, am Programm wird nun gefeilt.

Für die Mozartwoche mit 56 Veranstaltungen an elf Tagen seien die aktuellen Regelungen der Bundesregierung ab dem 18. Jänner ein positives Signal, aber "leider nicht praktikabel", teilte die Stiftung Mozarteum am Dienstag in einer Aussendung mit. Daher wird Mozarts 265. Geburtstag Ende Jänner nicht in den Konzertsälen, sondern mit einem Streamingprogramm gefeiert. "Hochkarätig" soll es werden.

"Trotz der theoretischen Möglichkeit der Durchführung von Veranstaltungen mit Publikum während des Tages ist es uns mit Blick auf die vielfältigen organisatorischen und rechtlichen ungeklärten Fragen bis dato nicht möglich, eine Planungssicherheit für unsere in- und ausländischen Besucher und Künstler zu gewährleisten", heiß es vonseiten der Stiftung. Erstmals also werde die Mozartwoche in einer Variante durchgeführt, die mit Sicherheit funktioniere: Die Mozartwoche wird in verkürzter Form online zelebriert. Wie das aussehen wird, lässt sich noch nicht genau sagen. "Wir krempeln erneut die Ärmel hoch und werden ein komprimiertes, aber gewohnt hochkarätiges Programm zusammenstellen", sagte Intendant Rolando Villazón am Dienstag.

Nach all den Monaten der Planungen und Umplanungen, erneuten finanziellen Kraftanstrengungen sowie unzähligen Gesprächen mit Künstlerinnen und Künstlern, Ensembles und Orchestern und auch dem positiven Feedback, das nach der Bekanntgabe des adaptierten Programms im November eingetroffen sei, schmerze die Absage der Mozartwoche in ihrer zuletzt geplanten Form sehr.